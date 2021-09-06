جوني ديب في فيلم التحقيق بشأن اغتيال المغني

2021/09/06 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوفيل‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قدّم‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬دوفيل‭ (‬غرب‭ ‬فرنسا‭) ‬فيلم‭ “‬سيتي‭ ‬أوف‭ ‬لايز‭” ‬الذي‭ ‬يتطرّق‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬اغتيال‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬نوتوريوس‭ ‬بي‭ ‬آي‭ ‬جي،‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ “‬اختُطف‭ ‬طوال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭” ‬على‭ ‬قول‭ ‬الممثّل‭ ‬الأميركي‭.‬ وقال‭ ‬النجم‭ ‬الهوليوودي‭ ‬بفرنسية‭ ‬غير‭ ‬مستحكمة‭ “‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬ضيفا‭ […]

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