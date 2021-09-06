أغنيتان تنتشلان فرقة آبا من النسيان إلى القمة في بريطانيا

2021/09/06 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باتت‭ ‬فرقة‭ “‬آبا‭” ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬أغنيات‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرّة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬بفضل‭ ‬أغنيتين‭ ‬جديدتين‭ ‬مأخوذتين‭ ‬من‭ ‬الألبوم‭ ‬المقبل‭ “‬فوييدج‭”.‬ وتحتّل‭ “‬آي‭ ‬ستيل‭ ‬هاف‭ ‬فايث‭ ‬إن‭ ‬يو‭” ‬و‭”‬دونت‭ ‬شات‭ ‬مي‭ ‬داون‭” ‬المرتبتين‭ ‬السادسة‭ ‬والسابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬القوائم‭ ‬البريطانية،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬نشرت‭ ‬الأحد‭ […]

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