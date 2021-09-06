2021/09/06 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬ثلاث‭ ‬شركات‭ ‬أميركية‭ ‬موزعة‭ ‬للأدوية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬21‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لإنهاء‭ ‬منازعات‭ ‬متصلة‭ ‬بأزمة‭ ‬الأفيونيات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬للانتقال‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭.‬وقالت‭ ‬شركات‭ “‬أميريكن‭ ‬سورس‭ ‬برغن‭” ‬و‭”‬كاردينال‭ ‬هلث‭” ‬و‭”‬ماكيسون‭” ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث شركات دوائية أمريكية تسعى للتفاهم حول الافيون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاث شركات دوائية أمريكية تسعى للتفاهم حول الافيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).