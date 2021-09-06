المحروقات تحرق أعصاب اللبنانيين ومداخيلهم

2021/09/06 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة المحروقات تزيد من معاناة اللبنانيين..فهل من مخرج؟

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