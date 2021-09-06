2021/09/06 | 23:24 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أزمة المحروقات تزيد من معاناة اللبنانيين..
فهل من مخرج؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المحروقات تحرق أعصاب اللبنانيين ومداخيلهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فهل من مخرج؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المحروقات تحرق أعصاب اللبنانيين ومداخيلهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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