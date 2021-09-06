تحت شعار 'عصر الجيل الجديد'.. الحراك يطلق حملته الانتخابية ويعلن عن اهم منجزاته

2021/09/06 | 23:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الاعلامي لحراك الجيل الجديد، الاثنين، انه سيطلق، يوم غد الثلاثاء، وتحت شعار العصر (عصر الجيل الجيد) حملته الانتخابية.

وذكر المكتب الاعلامي للجيل الجديد في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (6 ايلول 2021)، ان "الحراك سيطلق يوم غد، الثلاثاء (7 ايلول 2021)، حملته الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل".

واضاف البيان، انه "بسبب مواقفنا الداعمة للمواطنين، سيسجل الحراك مفاجأة كبيرة في الانتخابات المقبلة".

واوضح، انه "نتوقع ارتفاع اصواتنا الانتخابية الى عدة اضعاف مقارنة بالانتخابات السابقة".

وتابع، ان "حراك الجيل الجديد سيقوم منذ يوم غد باطلاق حملته الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل"، مؤكدا على "عدم تحالفه مع اي حزب اخر، ولديه مرشحون في جميع دوائر اقليم كوردستان ومحافظة كركوك".

واشار الى ان "حراك الجيل الجديد حزب معارض، تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الضغوط بسبب مواقفه تجاه الاحداث وخاصة تلك المتصلة بحياة المواطنين".

واضاف، انه "منذ 5 اشهر يمنع رئيس كتلة الجيل الجيد في برلمان كوردستان من المشاركة في جلسات البرلمان، بسبب مواقفه وحديثه عن مشاكل المواطنين و اوضاعهم المعيشية وقطع الرواتب وعدم توفر فرص العمل والخدمات والتعيين امام برلمان كوردستان، ونتيجة لعدم الاصغاء اليه قام بتوجيه فردتي حذائه الى هيئة الرئاسة ، ومنذ ذلك الحين منع من الحظور في جلسات برلمان اقليم كوردستان العراق".

كما وشارك رئيس حراك الجيل الجديد بجميع التظاهرات في جميع مدن اقليم كوردستان خلال السنوات الـ 4 الماضية.

وفي الوقت نفسه قدم الجيل الجديد اطارا حديثا من العمل السياسي عبر خدمة المواطنين كما يقول رئيس الحراك شاسوار عبدالواحد، "بدلا من توزيع الاسلحة على المواطنين، نقدم الخدمات ونبني الجسور ونعمر الملاعب الرياضية".

اضافة لكل هذا قام الحراك ببيع اللتر الواحد من البنزين بـ 500 دينار، بعد ارتفاعها في الاسواق المحلية بإقليم كوردستان ووصولها الى 700 دينار.

كما وان الجيل الجديد قام خلال الاسابيع الماضية ومن اجل حل مشكلة شح المياه في مدينة اربيل ، بتوفير 1000 سيارة حوضية من الماء الصالح للشرب ولمرتين خدمة لمواطني المدينة.

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