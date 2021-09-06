كربلاء: وفاة شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (صور)

2021/09/06 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفي شخص وأصيبَ آخر، بعد حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في منطقة الإبراهيمية شرقي كربلاء.

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مصدر محلي أبلغ "ناس" أن الحادث وقع على الطريق الرئيس في منطقة الابراهيمية وأودى بحياة شاب كان يقود الدراجة، وإصابة آخر.

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