2021/09/06 | 23:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثار الممثل المصري محمود المهدي، خطيب مواطنته الفنانة منة عرفة، حالة من الجدل، بعدما نشر صورة تجمعها مع طليقته الثانية، في خاصية ”الأستوري“، بموقع الصور والفيديوهات ”إنستجرام“.وعلق المهدي على الصورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيب الفنانة المصرية منة عرفة يثير الجدل بصورة تجمعها بطليقته المركز الخبري الوطني.

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