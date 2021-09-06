2021/09/06 | 23:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Clwzwf5YTIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تكريم الفائزين بالميدالية الذهبية من المنتخب العراقي للكيك بوكسنك في البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تكريم الفائزين بالميدالية الذهبية من المنتخب العراقي للكيك بوكسنك في البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).