2021/09/06 | 23:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xGZUfH8nA4U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غابريال صوما:الانسحاب الامريكي جاء بعد تغيير جذري في السياسة والاقتصاد العراقي وفرنسا استغلت الموقف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غابريال صوما:الانسحاب الامريكي جاء بعد تغيير جذري في السياسة والاقتصاد العراقي وفرنسا استغلت الموقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).