2021/09/06 | 23:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعهد أوربي بإرسال فرق لمراقبة الانتخابات العراقية بغداد – إسطنبول – الزمان كشفت وسائل اعلام تركية، عن اجتماع وصفته بالتاريخي من المتوقع أن يعقد في بغداد بين رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية هاكان فيدان ورئيس الأمن القومي السوري علي مملوك، مشيرة الى ان الاجتماع يُعقد في المستقبل القريب، وتطرح فيخلاله موضوعات مهمة على […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تنتظر احتضان أهم اجتماع أمني تركي سوري ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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