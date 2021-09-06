بغداد‭ ‬تنتظر‭ ‬احتضان‭ ‬أهم‭ ‬اجتماع‭ ‬أمني‭ ‬تركي‭ ‬سوري‭  ‬

2021/09/06 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد‭ ‬أوربي‭ ‬بإرسال‭ ‬فرق‭ ‬لمراقبة‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬ بغداد‭ – ‬إسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشفت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬تركية،‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬وصفته‭ ‬بالتاريخي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التركية‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬ورئيس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬السوري‭ ‬علي‭ ‬مملوك،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬يُعقد‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬وتطرح‭ ‬فيخلاله‭ ‬موضوعات‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ […]

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