عقدان سخاميان

2021/09/06 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الوباء‭ ‬لم‭ ‬ينته،‭ ‬والوفيات‭ ‬مستمرة،‭ ‬والاصابات‭ ‬ليست‭ ‬قليلة،‭ ‬والبلد‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬موجة‭ ‬رابعة‭ ‬وربما‭ ‬خامسة،‭ ‬ومواسم‭ ‬التجمعات‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والدينية‭ ‬تخلف‭ ‬وراءها‭ ‬اعدادا‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬لها‭ ‬نهاية‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬او‭ ‬الوفيات‭.‬ومقابل‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬المقلق‭ ‬والحزين‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬يتأمل‭ ‬ويتعظ‭ ‬منه،‭ ‬نرى‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬وقد‭ ‬نسوا‭ ‬أمر‭ ‬التباعد‭ ‬الاجتماعي‭ […]

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