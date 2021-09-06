2021/09/06 | 23:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايران تنتقد هجوما أدى لسقوط بانشير ومسعود يدعو إلى الانتفاضة جلال اباد (أفغانستان)- كابول طهران – الزمان -(أ ف ب) يعد الملا ندا محمد الذي أصبح حاكم ولاية ننغرهار الاستراتيجية والذي كان قاتل على مدى سنوات القوات الحكومية الأفغانية وتنظيم الدولة الإسلامية، بأن يصبح التنظيم بعد وقت قصير، مجرد ذكرى في أفغانستان.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد طالباني:سنجعل داعش مجرد ذكرى في أفغانستان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد طالباني:سنجعل داعش مجرد ذكرى في أفغانستان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد طالباني:سنجعل داعش مجرد ذكرى في أفغانستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).