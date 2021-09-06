2021/09/06 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران‭ ‬تنتقد‭ ‬هجوما‭ ‬أدى‭ ‬لسقوط‭ ‬بانشير‭ ‬ومسعود‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الانتفاضة‭ ‬ جلال‭ ‬اباد‭ (‬أفغانستان‭)- ‬كابول‭ ‬ ‭ ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬ يعد‭ ‬الملا‭ ‬ندا‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬ننغرهار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬قاتل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأفغانية‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬التنظيم‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬مجرد‭ ‬ذكرى‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد‭ ‬طالباني‭:‬سنجعل‭ ‬داعش‭ ‬مجرد‭ ‬ذكرى‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد‭ ‬طالباني‭:‬سنجعل‭ ‬داعش‭ ‬مجرد‭ ‬ذكرى‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).