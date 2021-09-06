سيدات الاردن يحرزن كاس العرب بفوز ثمين وبوقت قاتل على تونس

2021/09/06 | 23:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توج منتخب الأردن بلقب النسخة الثالثة لبطولة كأس العرب للسيدات بكرة القدم ، بعد فوزه الثمين على تونس بهدف دون رد ، في المباراة النهائية التي جرت مساء اليوم الاثنين، على ملعب المقاولون في العاصمة المصرية القاهرة.وأحرزت هدف الفوز الثمين للأردن، ميساء جبارة في الدقيقة "90+4"، لتتوج منتخب بلادها بلقب البطولة، للمرة الثانية على التوالي./انتهى3

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