التحالف الدولي ينفذ ضربات تستهدف مواقع لداعش في كركوك

2021/09/06 | 23:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني في كركوك ان التحالف الدولي نفذ عددا من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع لعناصر داعش وفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني ضمن عملية امنية انطلقت ثأرًا لشهداء الشرطة الاتحادية بعد توقف دام عدة اشهر .وقال المصدر انه تم توجيه عدد من الضربات الجوية لطيران التحالف الدولي وفق معلومات جهاز المخابرات الوطني واشتراك قوة ارضية من جهاز مكافحة الارهاب بين قضاء الدبس وناحية ناحية التون كوبري..مؤكدا ان قوه ارضية من جهاز مكافحة الارهاب توجهت لمواقع الضربات الجوية لانتشال جثث عصابات داعش الارهابي.واضاف ان القصف استهدف مغارات ومضافات لعناصر داعش في مناطق كتكة و گلوزي و سربير شمال غرب كركوك ./انتهى

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