الجزائر تعتقل 27 شخصا تشتبه في انتمائهم لجماعة

2021/09/06 | 23:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الجزائر 27 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعة انفصالية أعلنت الحكومة أنها منظمة "إرهابية"، بعد هجوم في بلدتين شماليتين، حسبما ذكرت الشرطة يوم الاثنين

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