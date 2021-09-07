العراق يوجه دعوة لتركيا للمشاركة في مؤتمر سلامة السدود الشهر المقبل

2021/09/07 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه العراق دعوة رسمية الى تركيا للمشاركة في مؤتمر سلامة السدود الذي سيعقد خلال شهر تشرين الاول المقبل في سد الموصل.وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، أنه "أختتمت اليوم زيارة المبعوث الخاص لرئيس الوزراء لشؤون المياه مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية الى تركيا والذي أستغرقت ثلاثة أيام حيث جرت اخر جولة من المباحثات مع مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيصل اراغلو تضمنت الاجابة على الاستفسارات كافة ومناقشة تفاصيل خطة العمل القادمة بخصوص النقاط والمحاور التي تمت مناقشتها بين الطرفين".واضاف، ان " الوزير وجه الدعوة إلى اراغلو وفريق من المختصين الاتراك في الشأن المائي للمشاركة في مؤتمر سلامة السدود الذي سيعقد خلال شهر تشرين الأول المقبل في سد الموصل "، لافتا الى ان "اراغلو أبدى الترحيب موضحا بأنه سيرسل فريق الخبراء الأتراك للمشاركة في المؤتمر والأطلاع على سد الموصل وأخر التقنيات الحديثة المستخدمة لضمان سلامة السد".وأعرب الحمداني، بحسب البيان، عن شكره لاراغلو على كل الدعم والإسناد المقدم من قبل الجانب التركي فيما يخص التوصل الى الاتفاق النهائي على الحصص المائية وتذليل العقبات كافة المتعلقة بتنفيذ النشاطات المشتركة بين البلدين.

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