البيطرة تنفذ حملة تلقيح مجانية وقائية لتحصين الابقار والجاموس والمجترات الصغيرة والاغنام والماعز من الامراض

2021/09/07 | 00:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الزراعة عن تنفيذ حملة وطنية وقائية مجانية لتلقيح الابقار والجاموس ضد مرض التهاب الجلد العقدي وعفونة الدم النزفية والجمرة العرضية المتعايشة معها ومرض طاعون المجترات الصغيرة والتسمم المعوي في الاغنام والماعز.واوضحت دائرة البيطرة بحسب بيان لوزارة الزراعة,ان "الحملة التي ستشمل جميع المحافظات باستثناء اقليم كردستان تستهدف تحصين الابقار والجاموس وبجميع الاعمار والمجترات الصغيرة، حيث استنفرت البيطرة جميع ملاكاتها البيطرية والفنية في كافة المستشفيات والمستوصفات البيطرية في المحافظات لانجاز وإنجاح الحملة ".واضافت ,ان تنفيذ الحملة ياتي بعد توفير كافة المستلزمات الضرورية الخاصة من اللقاحات واجهزة الفحص وعدة التلقيح اِضافةً الى التأكيد على الملاكات المساهمة بالحملة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من مرض كورونا ( كوفيد -١٩ )حمايةً لحياتهم وحياة الفلاحين والمربين ".ودعت دائرة البيطرة ,الفلاحين والمربين الى مساعدة الفرق البيطرية المنفذة للحملة والمساهمة بعملية التحصين للمحافظة على سلامتهم وسلامة حيواناتهم وحفاظا على الثروة الحيوانية كمصدر مهم من مصادر الإنتاج الغذائي والدخل القومي"./انتهى2

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