عائلات ضحايا تحطم الطائرة الماليزية يطالبون بالعدالة من روسيا

2021/09/07 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عائلات ضحايا حادث تحطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط الماليزية عام 2014 فوق أوكرانيا بإحقاق العدالة من روسيا خلال الإدلاء بشهاداتها، الاثنين، في المحاكمة الغيابية بهولندا لأربعة أشخاص متهمين بالتسبب في إسقاط الطائرة.

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