معارك عنيفة بين داعش والجيش العراقي في كركوك (فيديو)

2021/09/07 | 00:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا باندلاع معارك عنيفة في ناحية التون كوبري بمحافظة ‏كركوك بين الجيش العراقي وداعش .‏

وقال مراسلنا اليوم (7 ايلول 2021) ان "عناصر من داعش وقعو بكمين الجيش العراقي وقتل عدد منهم،" مبينا ان المعارك لاتزال مستمرة ‏بين الجيش العراقي وداعش."‏

وأضاف مراسلنا ان "طيران الجيش العراقي حلقت بكثافة فوق منطقة التون كوبري بعد تحرك عناصر داعش ومقاومتهم ضد القوات العراقية."

واشار ان "المعارك لاتزال مستمرة ولم تعلن حصيلة الخسائر البشرية الى الان."

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