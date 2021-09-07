مغارة علي بابا و أربعون ألف حرامي

2021/09/07 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ رحم الله النحات الاسطورة محمد غني حكمت الذي خلد كهرمانة في نصبه الذي يواجهك أول ماتدلف إلى منطقة الكرادة ورمز بأربعين جرة لحرامية بغداد والجرة الواحدة هي تعبير رمزي قد تتسع الجرة الواحدة لأكثر من حرامي ربما اثنين أو ثلاثة وأكثر احيانا ، وتصب كهرمانة الزيت على رؤوس تلك الجرار بأنسيابية وهدوء عالي […]

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