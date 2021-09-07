اندلاع حريق داخل سوق الشورجة وسط بغداد

2021/09/07 | 00:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حادث حريق داخل خان في سوق الشورجة وسط بغداد.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حادث حريق اندلع داخل خان في سوق الشورجة"، مبينا انه "تم توجيه اكثر من 6 فرق اطفاء للسيطرة على النيران".

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