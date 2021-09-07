غارات إسرائيلية على قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة

2021/09/07 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرات حربية تابعة له شنت غارات ليل الاثنين الثلاثاء "على موقع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحركة حماس بالإضافة إلى "مجمع عسكري" في خان يونس "وفي داخله مصنع باطون يستخدم لبناء أنفاق"

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