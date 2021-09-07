تصريح جديد من درجال: واثقون بأننا سنحقق حلم العراقيين في التأهل إلى كأس العالم

2021/09/07 | 01:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

جدد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تعبيره عن التفاؤل بإمكانيات نجوم المنتخب الوطني العراقي، والمدرب ديك أدفوكات، وقدرتهم على إحراز النقاط الثلاث في مواجهة المنتخب الإيراني ضمن تصفيات كأس العالم.

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سوريا مجدداً

وقال درجال في حديث لشبكة الكرة العراقية، تابعه "ناس" (7 أيلول 2021) إن "مباراة إيران ستكون صعبة، فالمنتخب الإيراني أحد أفضل منتخبات آسيا، لكن فريقنا الوطني وخاصة بعد الأداء الجيد أمام منتخب كوريا الجنوبية، جعلنا نرفع ثقتنا بمنتخبنا وقدرته على العودة مرفوعي الرأس وبصحبتهم النقاط الثلاث".

وحول التفاؤل الشعبي بالمدرب الهولندي ديك أدفوكات قال درجال "إن أدفوكات مدرب عالمي، واسم كبير في عالم كرة القدم حيث درب منتخبات روسيا وهولندا وكوريا الجنوبية، واستقدامه تم بناء على دراسة كاملة لما يمتلكه الرجل من رصيد كبير في عالم كرة القدم، وأعتقد أنه وبالنظر إلى الفترة القصيرة التي عمل خلالها تمكن من رفع أداء الفريق بشكل ملحوظ، وهناك ارتياح كبير من قِبل اللاعبين، وثقتنا وأملنا كبيرين في تحقيق حلم العراقيين بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم".

وأكدَ لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، أحمد ابراهيم، صعوبة مباراة إيران الثلاثاء ضمن مواجهات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقالَ اللاعب أحمد ابراهيم، في المؤتمر الصحفي لمباراة إيران (6 أيلول 2021)، "وصلنا قبل 3 أيام الى الدوحة، لعبنا مباراة صعبة جدا أمام كوريا الجنوبية، والمباراة أمام إيران قوية والمنتخب العراقي دائما ما يكون نداً قوياً لإيران، اللاعبون جاهزون لمواجهة المنتخب الإيراني".

وأضافَ ان "المدرب ادفوكات كسب ثقة الجماهير والإعلام واللاعبين بعد النتيجة الايجابية ضد كوريا في ملعبهم، ونحن نتطلع الى التأهل لكأس العالم، نحن نعرف الكثير عن المدرب ادفوكات وعن طاقمة الفني، وهو اسم كبير في كرة القدم العالمية، نحن نعمل مع المدرب منذ فترة ولعبنا بعض المباريات الودية مع المدرب، نحن كلاعبين سعداء بالعمل مع المدرب".

واختتم قائد المنتخب الوطني العراقي أحمد إبراهيم حديثه بالقول "هذه المرة الرابعة التي ألعب في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم، اعتقد أن هذه المرة في قطر لدينا فرصة كبيرة في التأهل، لدينا لاعبون جيدون وطبعا لدينا مدرب ممتاز".

للمزيد: مدرب المنتخب العراقي عشية مباراة إيران: سنحصد النقاط الثلاث

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