الإعلام الأمني: القبض على 6 أشخاص حاولوا التسلل من الحدود السورية

2021/09/07 | 01:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على 6 أشخاص يحملون الجنسية السورية اجتازوا الحدود باتجاه الاراضي العراقية.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، انه "من خلال المتابعة المستمرة ورصد كاميرات المراقبة للفرقة ١٥ بالجيش العراقي على الحدود السورية في مخفر جلبارات تم مشاهدة (٦) اشخاص اجتازوا الحدود باتجاه اراضينا من المنطقة المحصورة بين قطعاتنا وحرس الاقليم".واضافت، ان "قوة من الفرقة ذاتها تمكنت من القاء القبض عليهم جميعا، وتببن انهم يحملون الجنسية السورية، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً".

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