السنبلة الممتلئة بالقمح - منى حلمي

2021/09/07 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي -------------------------------------------------لماذا مجتمعاتنا بكل هذه الضوضاء، التى تعوق النوم الهادئ، والتأمل المبدع، وتمنعنا من سماع صوت العصافير، والكروان، وهمس النسائم مع بدايات شهر " سبتمبر " ؟.



على مدى الليل والنهار، أصوات متداخلة بغيضة ، وزعيق من كل الأشكال والدرجات ،وتشنجات قبيحة حنجرية فى الحوارات داخل البيوت ......





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