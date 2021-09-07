ضيف على الروزنامة: عبد الله علي ابراهيم أَيَّامٌ أَمْرِيكِيَّة! - كمال الجزولي

2021/09/07 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي ضيف على الروزنامةعبد الله علي ابراهيم(مسـرحي وكاتب وأسـتاذ للتَّاريخ بجامعة ميسوري الأمريكيَّة وسابقاً مرشَّح لرئاسة الجُّمهوريَّة ورئيس لاتِّحاد الكتاب) أيَّامٌ أَمْرِيكِيَّة!الإثنينهذا يوم ال "GPS" لفريد زكريا، المحلل السياسي الأمريكي من أصول هندية، على قناة السي إن إن.



لم أحرص على حضور برنامج مثله منذ تفرق جمع برنامج الأحد التحليلي على الإي بي سي في التسعينا ......





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