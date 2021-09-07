الإعلام الأمني تعلن اعتقال ستة سوريين “اجتازوا” الحدود العراقية

2021/09/07 | 01:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال ستة سوريين "اجتازوا" الحدود العراقية.

وقالت الخلية في بيان إنه "من خلال المتابعة المستمرة ورصد كاميرات المراقبة للفرقة ١٥ بالجيش العراقي على الحدود السورية في مخفر جلبارات تم مشاهدة (٦) اشخاص اجتازوا الحدود باتجاه اراضينا من المنطقة المحصورة بين قطعاتنا وحرس الاقليم".

وأضاف البيان أن "قوة من الفرقة ذاتها تمكنت من القاء القبض عليهم جميعا وتببن انهم يحملون الجنسية السورية، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً".

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