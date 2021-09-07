مالي وتشاد ثم غينيا... هل للانقلابات العسكرية

2021/09/07 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول بائع الهواتف في باماكو، أحمد سانكري، معلقا على تعاقب عمليات إمساك العسكريين بالسلطة في أفريقيا جنوب الصحراء منذ العام الماضي، إن "الأمر نفسه يتكرر في كل مرة، قبل غينيا حصل في تشاد وفي مالي مرتين على التوالي دون أي تداعيات على الانقلابيين".

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