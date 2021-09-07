2021/09/07 | 01:27 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تعلن قتل عناصر من داعش في كركوك: "انتظروا المزيد.. سنقطع رؤوس الإرهاب" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/07 | 01:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تعلن قتل عناصر من داعش في كركوك: "انتظروا المزيد.. سنقطع رؤوس الإرهاب") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تعلن قتل عناصر من داعش في كركوك: "انتظروا المزيد.. سنقطع رؤوس الإرهاب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).