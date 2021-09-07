2021/09/07 | 01:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القوات العراقية تقتل 4 عناصر من داعش في كركوك: سنقطع رؤوس الإرهاب - عاجل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تقتل 4 عناصر من داعش في كركوك: سنقطع رؤوس الإرهاب - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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