قانون خدمة العلم.. ما له وما عليه

2021/09/07 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون خدمة العلم العراقي يثير الجدل..فهل يتم إقراره قريبًا؟

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