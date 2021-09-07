2021/09/07 | 01:58 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قانون خدمة العلم العراقي يثير الجدل..
فهل يتم إقراره قريبًا؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قانون خدمة العلم.. ما له وما عليه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فهل يتم إقراره قريبًا؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قانون خدمة العلم.. ما له وما عليه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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