مشاهد مصورة من الحريق الكبير في منطقة الشورجة

2021/09/07 | 02:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق اندلع في خان متهالك يحوي معملاً للمواد البلاستيكية في منطقة الشورجة - سوق الأمين وسط بغداد، فيما أظهر مشهد فيديو لحظة سقوط أحد المكيفات وانفجاره بالقرب من رجال الإطفاء.

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وجاء في بيان للدفاع المدني تلقى "ناس" نسخة منه في وقت متأخر من ليل الإثنين على الثلاثاء (7 أيلول 2021) إن "فرق الدفاع المدني طوقت الحريق ثم أخمدته بمشاركة 6 فرق إطفاء حتى السيطرة الكاملة على النيران رغم ضيق أزقة المنطقة التجارية التي يصعب معها دخول عجلات الدفاع المدني مما اضطر فرق الاطفاء الى مد خراطيم المياه لمسافات بعيدة إضافة الى خطورة المواد البلاستيكية المشتعلة وتهالك وقدم البناء مما أدى إلى تساقط أجزاء من الطابوق نتيجة الحريق على رجال الدفاع المدني الذين تمكنوا رغم خطورة ذلك من إتمام عمليات الاخماد ومنع توسع الحريق داخل السوق التجاري المهم وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل الخان المحترق.

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