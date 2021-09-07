العمليات المشتركة تقتل 4 عناصر من داعش في كركوك

2021/09/07 | 02:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، الثلاثاء، قتل 4 عناصر من تنظيم داعش في المحافظة.

وقال المقر في بيان: "ثأرا لشهداء الشرطة الاتحادية، تمكن أبطال قيادة العمليات المشتركة في كركوك مع جهاز مكافحة الارهاب، من قتل أربعة من عناصر داعش الإرهابي قرب ألتون كويري، بكمين ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضاف "انتظرونا بالمزيد، سنقطع رؤوس الارهاب".

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