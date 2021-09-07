حريق وانهيارات داخل خان متهالك في الشورجة

2021/09/07 | 02:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع في خان متهالك يضم مستودعًا للمواد البلاستيكية في منطقة الشورجة التجارية وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، 7 أيلول/سبتمبر، أنّ فرق الدفاع المدني "طوقت وعزلت واقتحمت النيران وتمكنت من إخمادها بمشاركة 6 فرق إطفاء".

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وأشار البيان، إلى ضيق أزقة المنطقة التجارية التي تضم الخان، ما صعّب "دخول عجلات الدفاع المدني، واضطر فرق الإطفاء إلى مد خراطيم المياه لمسافات بعيدة، إضافة إلى خطورة المواد البلاستيكية المشتعلة وتهالك وقدم البناء".

وأوضح البيان، أنّ "الحريق أدى إلى تساقط أجزاء من الطابوق على رجال الدفاع المدني، الذين تمكنوا رغم خطورة ذلك من إتمام عمليات الإخماد ومنع توسع الحريق داخل السوق التجاري المهم، وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية".

وأكّد البيان، تقديم طلب لـ "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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