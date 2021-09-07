إزالة الألغام من تحت الماء في ميناء الفاو

2021/09/07 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

بدأ فريق من الغواصين المحليين بإزالة الألغام من تحت الماء في مشروع ميناء الفاو، بينما أعلنت وزارة البيئة استئناف العمل بحملات رفع المقذوفات الحربيَّة بالتعاون مع الوزارات الامنية والدول الاجنبية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة ظافر محمود لـ "الصباح": إنَّ "شركة محلية بادرت بالتعاون مع احدى الشركات العربية وفريق من الغواصين العراقيين المحترفين المدربين بازالة الالغام من تحت الماء في ميناء الفاو الكبير، ضمن مشروع يحظى بدعم الاتحاد الاوروبي".

وذكر أنَّ "هذه المبادرة تحدث لاول مرة بالبلاد باستخدام احدث الطرق والزوارق، والاجهزة التكنولوجية والصوتية بتحديد الالغام، لان المنطقة تختلف عن بقية مناطق البحار في العالم بسبب وجود المياه الغرينية".

واضاف محمود انه "بجهود الغواصين تم اكتشاف وتحديد الالغام عبر التحسس"، مبينا أنَّ "البيئة في المنطقة البحرية لميناء الفاو تعرضت إلى انتهاكات كبيرة بسبب الانسكابات النفطية التي حدثت سابقا".

وكشف عن "وجود عمليات لتطهير المناطق الملغومة بدعم كبير من قبل الدول الاجنبية والمنظمات الدولية، لكنها توقفت بسبب جائحة كورونا، وحاليا عادت وزارتا الدفاع والداخلية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية لممارسة اعمالها في المناطق الجنوبية التي تعد الاكثر تلوثا، وايضا المناطق المحررة".

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