بسبب الدعم

2021/09/07 | 02:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، الاثنين، حيث قدم له الشكر على "دعم قطر الاستثنائي لتسهيل العبور الآمن للأميركيين وشركائنا وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر" وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية

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