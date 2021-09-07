هل تُفرض غرامات على الممتنعين عن تلقي لقاحات

2021/09/07 | 02:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد المسؤول في وزارة الصحة أنّ الموجة الثالثة لم تنحسر بعد (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

نقت وزارة الصحة، الاثنين، التوجه لفرض غرامات على الأشخاص ممن لم يتلقوا لقاحات فيروس "كورونا".

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح، إنّ "وزارة الصحة لا تنوي تقديم توصية لفرض غرامات على من يرفض تلقي لقاحات فيروس كورونا".

وأوضح عبد الأمير، أنّ "الموجة الثالثة من الجائحة بدأت بالانخفاض وليس الانحسار"، مبينًا أنّ "الكوادر الصحية قامت بتطعيم عدد كبير من الموظفين في المؤسسات الحكومية والأمر مستمر".

وحول إمكانية تطعيم متلقي لقاحات فيروس "كورونا" بمصل الإنفلونزا، أكد عبد الأمير، أنّ "بالإمكان التطعيم ضد الإنفلونزا في الشتاء"، مشيرًا إلى عدم "وجد علاقة بين لقاح الإنفلونزا وكورونا".

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