بتوزيع الشطائر.. الرئيس الأميركي يحتفل بعيد العمال

2021/09/07 | 02:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بملابس غير رسمية، نزل الرئيس الأميركي، جو بايدن، من سيارته الرياضية، ممسكا بكراتين من السندوتشات، يقدمها لعدد من أعضاء الرابطة العالمية لعمال الكهرباء، محتفلا بطريقة غير عادية بعيد العمال.

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