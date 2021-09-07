مشاهد من أجواء الدوحة.. المنتخب الوطني يشد الأحزمة لمواجهة إيران

2021/09/07 | 03:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد المنتخب الوطني العراقي، استعداده الكامل للمواجهة الصعبة أمام المنتخب الإيراني في جولة الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

يسود التفاؤل الأوساط الرياضية بخبرة الهولندي المخضرم أدفوكات لحسم المواجهة الصعبة

ونشرت الهيئة التطبيعية صورًا من أجواء الوحدة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني في الدوحة، تحت إشراف المخضرم الهولندي ديك أدفوكات.

ويترقب العراقيون المباراة ذات الطابع الخاص والتي توصف بـ "كلاسيكو القارة"، خاصة وأنّها تقام لحساب جولة حاسمة ستحدد المتأهلين إلى البطولة الأكبر على الإطلاق.

ونشرت الهيئة، عبارة تحفيزية للاعبي المنتخب الوطني، عبر حسابها في فيسبوك.

وتراهن الأوساط الرياضية العراقية على خبرة المدرب الهولندي المخضرم أدفوكات لتقديم مباراة جيدة أمام المنتخب الإيراني الذي يمتلك لاعبين أعلى جودة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عن تفاؤله بإحراز النقاط الثلاث أمام ثاني أقوى المنتخبات في المجموعة.

وقال درجال في تصريح، إنّ "مباراة إيران ستكون صعبة، فالمنتخب الإيراني أحد أفضل منتخبات آسيا، لكن فريقنا الوطني وخاصة بعد الأداء الجيد أمام منتخب كوريا الجنوبية، جعلنا نرفع ثقتنا بمنتخبنا وقدرته على العودة بالنقاط الثلاث".

وأكّد درجال، ثقته بالمدرب الهولندي "كاسم كبير في عالم كرة القدم ".

وستجري المباراة بين المنتخبين العراقي والإيراني على ستاد خليفة في الدوحة في الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة بغداد.

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