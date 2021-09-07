أول دولة في العالم تلقّح الأطفال فوق العامين ضدّ كورونا

2021/09/07 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت كوبا، الاثنين، أول دولة في العالم تلقّح الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن العامين ضدّ فيروس كوفيد-19 باستخدام لقاحين محلّيي الصنع غير معترف بهما من منظمة الصحّة العالمية.

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