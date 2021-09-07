2021/09/07 | 04:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب، الذي طال "طفلة بعمر خمس سنوات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اغتصبوا طفلة بعمر خمس سنوات".. تقرير: "انتهاكات مروعة" لنظام الأسد بحق اللاجئين العائدين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اغتصبوا طفلة بعمر خمس سنوات".. تقرير: "انتهاكات مروعة" لنظام الأسد بحق اللاجئين العائدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).