تشكيل لجنة لتحديد ضوابط قروض مشاريع الطاقة المتجددة

2021/09/07 | 05:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة البيئة، تشكيل لجنة بالتعاون مع البنك المركزي لوضع ضوابط منح القروض للمشاريع التي تستخدم الطاقات المتجدِّدة.

وقال مدير عام التوعية والاعلام في الوزارة أمير علي الحسون في تصريح، إنّ "تشكيل اللجنة بين الوزارة والبنك المركزي العراقي، يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في الانتقال نحو استخدام الطاقات المتجددة في مجالات الحياة كافة".

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وأضاف، أنّ "اللجنة ستضع ضوابط منح القروض لجميع الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية المختلفة، إضافة إلى قطاعات السكن سواء تلك المملوكة لشركات أو أفراد والتي تستخدم الطاقات المتجددة فيأنشطتها".

واعتبر الحسون، مبادرة البنك المركزي العراقي "جزءًا من التزامات البلاد ببنود اتفاقية باريس الإطارية الخاصة بالمناخ والتي صادقت عليها الحكومة"، مؤكدًا أنّ "استخدام الطاقات المتجددة يؤدي إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية".

وأشار الحسون، إلى أنَّ "هذا التوجه سيسهم بحل مشكلة الكهرباء المزمنة في البلاد من خلال الاعتماد على خلايا تنتج كهرباء من ضوء الشمس المتوافر على مدار أشهر السنة، بدلا من الاعتماد على المولدات المضرة بالبيئة".

كما أكّد الحسون، "الشروع بحملة توعوية مكثفة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإرشاد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاعية وتشجيعها على إنشاء مشاريع تستخدم الطاقة المتجددة لتجسيد مبادئ استدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني مع الحكومة بهذا المجال".

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