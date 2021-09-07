2021/09/07 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعدت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، باستخدام سلطاتها الفيدرالية لحماية العيادات التي تجري عمليات إجهاض في تكساس، الولاية الجنوبية التي أقرّت مؤخّراً قانوناً يفرض قيوداً مشدّدة على الإنهاء الطوعي للحمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل الأميركية تعد بحماية عيادات الإجهاض في تكساس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل الأميركية تعد بحماية عيادات الإجهاض في تكساس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).