وسط تهديدات طالبان وتفجير مطار كابل.. قصة فرار شقيقتين أفغانيتين

2021/09/07 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الأختان مريم (14 عاما) ومهرسا (ثلاث سنوات) وجدتهما، زهرة شريفي، على بعد أمتار قليلة من بوابة مطار كابل التي ستأخذهن إلى بر الأمان

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