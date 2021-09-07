"مخرفين وفشلة".. الخليفي ينتقد أصحاب فكرة "السوبر ليغ"

2021/09/07 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أصحاب فكرة مسابقة "سوبر ليغ" المثيرة للجدل بأنهم "مخرفين وفشلة"

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