توقعات فلكية : الخميس أول أيام شهر صفر الهجري

2021/09/07 | 07:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت مراصد فلكية بحثيـة ، أن تكون رؤية هلال شهر صفـر مساء يوم غد الاربعاء في افق مدينة النجف الاشرف ، وعليه يكون أول ايام شهر صفر الهجري الخميس التاسع من ايلول الحالي ، فيما ستكون ذروة مراسم زيارة الأربعين للامام الحسين عليه السلام ، يوم الثلاثاء المصادف الثامن والعشرين من ايلول الحالي ./انتهى5

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