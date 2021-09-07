اتلاف ختم المرجع الديني الراحل السيد

2021/09/07 | 07:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهد مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم " قدس سره " في النجف اﻷشرف ، ليلة امس الإثنين ، إتلاف الختم الخاص بالمرجع الراحل وختم مكتبه الرسمي ، بحضور نجله الأكبر وعدد من العلماء ورجال دين وطلبة الحوزة العلمية ، وذلك ضمن الأعراف الحوزوية وحفاظا على الأمانة .وكانت الاوساط الحوزوية في النجف الاشرف ، اعلنت ان المرجع الفقيد الحكيم دفن في الصحن الحيدري الشريف عند باب الساعة ، في الحجرة التي دُفن فيها المرجع الفقيد السيد تقي القمي المتوفي يوم ٢٥ محرم ١٤٣٨ هـ.وجرى التشييع الرسمي لجثمان سماحة المرجع الحكيم صباح يوم الأحد 27 محرم الحرام من مكتبه في النجف الاشرف .وكان سماحة المرجع الديني الكبير محمد سعيد الحكيم، قد توفي مساء الجمعة الماضي في مستشفى الحياة بمحافظة النجف الاشرف ، على اثـر مضاعفات طبية اثناء اجرائه عملية جراحية في المستشفى./انتهى5

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