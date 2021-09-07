تجمع بين 4 أقاليم حيوية جغرافية في مكان واحد.. إليكم روائع محمية ضانا في الأردن

2021/09/07 | 07:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتضن محمية ضانا للمحيط الحيوي أكثر البيئات الطبيعية تنوعاً في الأردن، وتجمع بين 4 أقاليم حيوية جغرافية في مكان واحد، تبلغ مساحتها 300 كيلومتر مربع تقريباً.

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