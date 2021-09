ترجمتي لمقدمة كتاب للكاتب بول سيجال بعنوان - The Meek and the Militant المجاهد والمسالم - احمد حسن

2021/09/07 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

الحوار_المتمدن

#احمد_حسن المقدمة يعلم الجميع أن ماركس كتب أن "الدين هو أفيون الشعب"، ولكن في كثير من الأحيان تعتبر هذه الجملة الشائعة عبئا مرهقاً على ما قاله هو وإنجلز بشأن هذا الموضوع.



إنهم، في الحقيقة، قدّموا نقدًا مخترقًا للدين يشرح جذوره وأسباب استمراره.



كما أظهروا كيف أن الدين لم يتصرف تاريخياً كحصن للنظام الاجتماعي فحسب، بل كيف أن بعض أشكال الدين في ظل ظروف معينة كانت، على الأقل لبعض الوقت، قوة ثورية.



إن تعليقات ......





