ثيودوراكيس - المنصور جعفر

2021/09/07 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هذه إشارات عن الفنان الشامل والمناضل الفذ ميخائيل ثيودوراكيس 1- نشأة ثيودورآكيس وعوامل تبلور موهبته: نشأ الموسيقار ميخائيل ثيودوراكيس وكبر وإنتشر وتعمق في كل اليونان وصراعاتها الصاخبة والهادئة.



وكان ثيودورآكيس قد تخرج بتفوق عام 1950 من أعرق أكاديمية موسيقية في اليونان وهي أكاديمية آثينا للموسيقى والدراما، وأظنه قد أصبح ثورياً قوياً لأنه كان إنساناً متواضعاً محباً للكادحين الفقراء ......





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